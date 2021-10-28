Ростов-на-Дону, , 10:49 — REGNUM В Зерноградском районе Ростовской области произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла на трассе Ростов — Ставрополь 28 октября примерно в 4:40 мск. Водитель ВАЗ-21 093, предположительно, уснул за рулём, выехал на встречную полосу и допустил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-21 103. В результате ДТП пострадали оба водителя, а также две 17-летние пассажирки автомобиля ВАЗ-21 103.

По факту аварии проводится проверка.