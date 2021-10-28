Севастополь, 28 октября 2021, 10:49 — REGNUM Стационарам Крыма и Севастополя Черноморский флот передал первую партию жидкого кислорода — 10 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе ЧФ ВС РФ 28 октября.
Партию отгрузили с помощью станций высокого давления, предназначенных для пополнения систем летательных аппаратов. Как уточняется, дальнейшие поставки зависят от объёмов выработки жидкого кислорода.
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Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни эпидемиологическая ситуация в Крыму и в Севастополе серьезно осложнилась, в регионах ежесуточно регистрируются новые максимумы по числу заражений, возросла нагрузка на стационары.