Москва, , 10:48 — REGNUM Нефть резко подешевела на торгах 27 октября, потеряв в цене свыше $2 по итогам дня. Нефть марки Brent достигла области $83,30 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Нефть

«Сегодня, 28 октября, в начале торгов цена на нефть Brent продолжила падение до трехнедельных минимумов в зоне $81,60, откуда к концу азиатской сессии скорректировалась до уровня $83.

Вплоть до выхода отраслевой статистики котировки держались неплохо, но медвежий отчет послужил поводом для фиксации прибыли на привлекательных уровнях.

Минэнерго США сообщило о росте запасов сырой нефти на 4,3 млн баррелей на прошлой неделе, тогда как прогнозы не превышали 2 млн баррелей.

Несколько сдержал падение компонент отчета, отразивший падение запасов бензина на 2 млн баррелей благодаря растущему спросу, несмотря на высокие цены.

Еще одним фактором, который спровоцировал технический откат цен, послужила договоренность между Евросоюзом и Ираном о возобновлении переговоров по ядерной сделке до конца следующего месяца. Точная дата возобновления переговоров станет известна на следующей неделе.

Тот факт, что трейдеры подобрали фьючерсы на попытках развить медвежью коррекцию, говорит о перспективах сохранения восходящего тренда в условиях продолжающегося энергетического кризиса.

Однако для возобновления подъема к долгосрочным максимумам до конца недели, рынку может потребоваться свежий катализатор. В ближайшей перспективе основная борьба будет разворачиваться за отметку $83», — считает эксперт.

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