Москва, , 10:47 — REGNUM Постепенное снижение экспорта российского угля в страны ЕС не приведет к заметному падению доходов угольной отрасли РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил профессор базовой кафедры торговой политики Ибрагим Рамазанов РЭУ им. Г.В. Плеханова. Так он прокомментировал опасения министра экономического развития РФ Максима Решетникова о том, что европейские доктрины, направленные на сокращение потребления угля, создают риски для российского угольного экспорта.

Уголь. Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Опасения руководства Минэкономразвития относительно значительного сокращения экспорта российского угля в Европу в основном обоснованны. Это устойчивая тенденция в течение последних 10 лет, и падение спроса на уголь со стороны Европы нельзя считать неожиданным, — сказал Рамазанов. — Однако постепенное сокращение экспорта угля в Европу не приведет к заметному падению доходов угольной отрасли и экономики страны. Данное падение спроса полностью компенсируется ростом спроса на российский уголь со стороны Китая и некоторых других стран».

Следовательно, как подчеркнул Рамазанов, заметного отрицательного влияния на экономику страны мировые тенденции потребления угля в ближайшие десятилетия не окажут.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что в ЕС средняя цена на уголь достигла максимального значения за последние 13 лет.

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