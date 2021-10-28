Красногорск, , 10:47 — REGNUM На фоне выхода из пандемийного кризиса у России и стран АСЕАН открылся новый потенциал для укрепления сотрудничества. Об этом 28 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите Россия — АСЕАН.

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«Сейчас имеются реальные возможности, чтобы активизировать сотрудничество России и АСЕАН, в том числе по вопросам укрепления стабильности и безопасности, постэпидемического восстановления экономик, стимулирования торговли, расширения гуманитарных контактов», — заявил Путин.

«Уверен, что именно с таким настроем пройдёт и наш саммит», — указал он.