Ярославль, , 10:46 — REGNUM В Ярославской области жители поверили в новую мошенническую схему и потеряли на этом почти 10 миллионов рублей. Об этом сообщает Управление МВД России по Ярославской области.

УМВД России по Ярославской области

Все четверо обратившихся в полицию граждан перешли на сайты, где предлагалось помочь с торговлей на бирже на выгодных условиях, из рекламы в социальной сети.

«Вышедшие на связь «брокеры» и «персональные менеджеры» представлялись разными именами и называли различные компании. Никто из заявителей лично не видел своего «аналитика». Все общение происходило по телефону или в мессенджерах. «Персональные менеджеры» предлагали открыть на сайте биржи личный кабинет. Затем новичкам предлагали внести на свой счет комфортную для клиента сумму и посмотреть, как «работает система биржевых торгов». Доверчивым гражданам через личный кабинет или по скайпу демонстрировались графики растущей прибыли и преумножения дохода. Со слов менеджеров заработанные денежные средства успешно вкладывались», — пояснили в региональном МВД.

Далее мошенники предлагали вложить ещё денег. Они убеждали людей в том, что финансы можно будет в любой момент вывести с сайта, а для примера разрешали выводить небольшую сумму. Тем, кто хотел забрать все свои деньги сообщалось, что сейчас это невозможно по различным причинам. А затем и вовсе «менеджеры» переставали выходить на связь.

«Двое заявителей: женщина 1963 г.р. и женщина 1986 г.р. перевели на указанные неизвестными электронные кошельки 3 млн. 400 тыс. рублей и 6 млн. 200 тыс. рублей. Некоторые потерпевшие переводили в т.ч. кредитные средства», — рассказали в пресс-службе ярославской полиции.

Сейчас по этим фактам проводится проверка. Полицейские просят ярославцев не поддаваться на уловки мошенников, которые просят перевести деньги под различными предлогами.