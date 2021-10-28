Ярославцы отдали мошенникам с «финансовых бирж» почти десять миллионов
Ярославль, 28 октября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В Ярославской области жители поверили в новую мошенническую схему и потеряли на этом почти 10 миллионов рублей. Об этом сообщает Управление МВД России по Ярославской области.
Все четверо обратившихся в полицию граждан перешли на сайты, где предлагалось помочь с торговлей на бирже на выгодных условиях, из рекламы в социальной сети.
Далее мошенники предлагали вложить ещё денег. Они убеждали людей в том, что финансы можно будет в любой момент вывести с сайта, а для примера разрешали выводить небольшую сумму. Тем, кто хотел забрать все свои деньги сообщалось, что сейчас это невозможно по различным причинам. А затем и вовсе «менеджеры» переставали выходить на связь.
Сейчас по этим фактам проводится проверка. Полицейские просят ярославцев не поддаваться на уловки мошенников, которые просят перевести деньги под различными предлогами.