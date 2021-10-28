Сорочинск, Оренбургская область, 28 октября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В Оренбургской области увеличилось число муниципальных образований, где из-за вспышки птичьего гриппа объявлен карантин. Ограничительные меры ввели в селе Гамалеевка и поселке Гамалевка-1 на территории Сорочинского городского округа. Указ губернатора о карантине опубликован на портале правовой информации.

YvonneH Птица

Очаг выявлен на частном подворье в селе Гамалеевка. Угрожаемой зоной указана территории в радиусе 5 км от хозяйства, где выявлена вспышка заболевания птицы, в пределах населенных пунктов Гамалеевка и Гамалеевка-1.

Напомним, на 21 октября в Оренбуржье фиксировали 37 неблагополучных очагов по птичьему гриппу.