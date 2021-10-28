Красногорск, , 10:45 — REGNUM Страны АСЕАН и Россия похожи во взглядах на глобальные и региональные проблемы. Об этом 28 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите Россия — АСЕАН.

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«Хотел бы особо подчеркнуть, что позиции России и государств АСЕАН по ключевым глобальным и региональным проблемам во многом близки. Главное, что все мы выступаем в пользу развития равноправного и взаимовыгодного сотрудничества на обширном Азиатско-Тихоокеанском пространстве», — заявил Путин.