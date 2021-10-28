Джакарта, , 10:44 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо упомянул об отрицательной траектории геополитической динамики в Восточной Азии, сообщает Kompas.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

По словам президента, соперничество между крупными державами по-прежнему является самой большой проблемой, затрудняя создание единства и принятие коллективных действий.

«Никто не выигрывает от этой ситуации, и мы должны немедленно положить ей конец», — заявил президент Индонезии во время выступления на 16-м саммите стран Восточной Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, два ученых из Индонезии включены в список 2% лучших исследователей мирового уровня Стэнфордского университета.

Читайте ранее в этом сюжете: Двое исследователей из Индонезии включены в список 2% лучших учёных мира