Джакарта, 28 октября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо упомянул об отрицательной траектории геополитической динамики в Восточной Азии, сообщает Kompas.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

По словам президента, соперничество между крупными державами по-прежнему является самой большой проблемой, затрудняя создание единства и принятие коллективных действий.

«Никто не выигрывает от этой ситуации, и мы должны немедленно положить ей конец», — заявил президент Индонезии во время выступления на 16-м саммите стран Восточной Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, два ученых из Индонезии включены в список 2% лучших исследователей мирового уровня Стэнфордского университета.