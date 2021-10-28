Токио, 28 октября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В честь празднования Хэллоуина японская компания Nintendo решила выпустить бесплатную демоверсию игры Metroid Dread. Об этом 28 октября сообщает издание Kotaku.

Скриншот из игры Metroid Dread Metroid Dread

В рамках демоверсии геймеры смогут пройти фрагмент одного из первых уровней и познакомиться с основными механиками проекта. Скачать её можно с официального сайта Nintendo или из магазина Nintendo eShop.

Добавим, что Metroid Dread — это новая игра в жанре «метроидвания» о приключениях космической охотницы за головами Самус Аран. Она была высоко оценена как критиками, так и рядовыми геймерами.