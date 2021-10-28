Даллас, США, 28 октября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Basevych Andrey Евгений Дадонов

«Даллас» дважды выходил вперёд благодаря голам Люка Гленденинг и российского форварда Александра Радулова. «Вегас» оба раза смог отыграться, отличились защитник Ши Теодор и форвард Джонатан Маршессо.

В овертайме победу «Вегасу» принёс точный бросок российского нападающего Евгения Дадонова.

На сегодняшний день «Вегас» занимает 10-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды шесть очков. «Даллас» идёт на восьмом месте в Западной конференции с семью очками.

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