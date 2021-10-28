Уфа, 28 октября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. К 2024 году малоэтажное строительство может обеспечить ввод 900 тысяч кв. метров жилья в Башкирии. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Частный дом

Сообщается, что в Башкирии показатель доли малоэтажной застройки в общем объеме многоквартирного строительства составляет 7% (175 000 кв. метров).

При этом, согласно информации ДОМ. РФ, в целом по России данный показатель составляет около 16%. А в Иркутской, Челябинской, Московской областях показатель находится на уровне от 30 до 50%.

Отмечается, что для руководства Башкирии развитие малоэтажного строительства является одним из отраслевых приоритетов, поскольку это перспективная форма решения задачи обеспечения жителей экологичным, доступным и удобным жильём.

«Малоэтажное строительство является очень перспективным. Мы со своей стороны готовы поддержать этих застройщиков, потому что рентабельность малоэтажного пригородного строительства существенно ниже, чем, например, в центре Уфы. Мы готовы стимулировать их дополнительными мерами поддержки», — приводит пресс-служба слова премьер-министр правительства Башкирии Андрея Назарова.

Сообщается, что к 2024 году малоэтажные дома могут обеспечить ввод 900 тысяч кв. метров жилья. При этом на малоэтажные многоквартирные дома может прийтись 400 тысяч кв. метров, а на индивидуальные жилые дома — до 500 тысяч кв. метров.