Санкт-Петербург, , 10:44 — REGNUM Во Фрунзенском районе Петербурга столкнулись два трамвая, двигавшиеся в попутном направлении, есть пострадавшие. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Трамвай в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

ДТП произошло в 09:48 мск на перекрестке проспекта Славы и Бухарестской улицы. Столкнулись два трамвая, двигавшиеся в попутном направлении. Пострадали люди. К ликвидации последствий ДТП привлечено от МЧС три единицы техники и 13 человек личного состава.

Как уточнили в ГУП «Горэлектротранс», обстоятельства ЧП выясняются.

«На месте работает комиссия «Горэлектротранса» под личным руководством директора предприятия Дениса Минкина, — уточнили на предприятии. — Оперативные службы на месте. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, по предварительным данным, речь идет о легких травмах и ушибах».

В настоящее время трамвайное движение на участке отведено. Трамваи следуют: №№ 25, 43, 45, 49— по действующей трассе до конечной станции «Проспект Славы»; № 25 — также по действующей трассе до конечной станции «Московские ворота»;№ 45 — также по действующей трассе до конечной станции «Московские ворота»; № 49 — также по действующей трассе до конечной станции «Проспект Юрия Гагарина»; № 43 — также по действующей трассе до конечной станции «Проспект Юрия Гагарина»