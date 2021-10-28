Тегеран, 28 октября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 27 октября провел в Тегеране переговоры со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном. Об этом 28 октября сообщил МИД Узбекистана.

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«Стороны обсудили текущий уровень узбекско-иранских отношений, перспективы торгово-экономического сотрудничество в различных сферах», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в ходе встречи стороны акцентировали внимание на вопросе политических консультации между министерствами иностранных дел. Приоритетное значение во время встречи было уделено обсуждению усилий Узбекистана и Ирана по разрешению афганского кризиса, ключевым направлениям узбекско-иранского взаимодействия в совместной реализации в Афганистане различных инфраструктурных проектов.

«Иранская сторона выразила готовность активно содействовать установлению долгосрочного и устойчивого мира в Афганистане», — сообщил МИД Узбекистана.