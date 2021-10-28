Москва, , 10:41 — REGNUM Общие расходы на поддержку регионов растут. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе заседания Госдумы.

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Общие расходы на поддержку регионов растут. Если сравнить с доковидным годом — 2019 годом, то в 2022 году рост составит более, чем три, и объем межбюджетных трансфертов — 3,2 трлн рублей: 23,7 трлн — весь объем бюджета, 3,2 — межбюджетные трансферты», — сказал Силуанов.

Задача в области межбюджетных отношений заключается в вовлечении регионов в реализацию национальных целей, с тем, чтобы они тоже включались. Для этого предусматриваются целевые трансферты.