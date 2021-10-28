Москва, , 10:41 — REGNUM Минувшая торговая сессия 27 октября стала для рубля худшей за последние семь месяцев, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Деньги regnum

«К доллару российская валюта потеряла 1,86%, завершив торги на отметке в 70,79 рубля, к евро — 1,74%, закрыв день по 82,05 рубля за единицу европейской валюты.

Причин такого падения оказалось несколько. Во-первых, заканчивается период налоговых платежей — 25 октября были уплачены НДПИ и НДС.

Сегодня, 28 октября, последний день уплаты налога на прибыль, под который большинство компаний уже продали необходимое количество валютной выручки.

Второй момент — это коррекция на энергетических рынках. Китай вводит госрегулирование цен на уголь, газ в Европе начинает дешеветь после новостей от Газпрома о старте заполнения европейских хранилищ в начале ноября.

А нефтяные котировки обвалились после публикации данных от Американского института нефти о росте запасов необработанного топлива и новом витке переговоров США и Ирана о ядерной сделке.

Если два государства смогут договориться об окончании иранской ядерной программы и с азиатской страны снимут санкции, то на рынок может быстро хлынуть до 2 миллионов баррелей нефти в сутки, что резко негативно отразится на ценах.

Поддержка в виде роста ключевой ставки ЦБ РФ уже себя отыграла, а индекс ОФЗ по-прежнему на минимальных значениях со старта пандемии.

Предполагаемый коридор движения российской валюты на сегодня составляет 70,30−71,20 рубля за доллар и 81,50−82,50 рубля за евро», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль неожиданно оказался под давлением