Ульяновск, 28 октября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В Ленинском районе Ульяновске ушло в суд уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, которого обвинили в хищении средств жильцов многоквартирных домов. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Перед судом предстанет 44-летний директор одного из обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированный также в качестве индивидуального предпринимателя. Правоохранители считают, что заключая договоры подряда на капитальный ремонт отопления многоквартирных домов он «неправомерно вносил конструктивные изменения в ход работ, занижая их объем и стоимость».

По оценке следствия, из-за невыполнения ряда работ, предусмотренных локальными сметами, с февраля по ноябрь 2020 года нанесённый собственникам ущерб составил около 1 млн рублей.

Обвинение предъявлено в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске вынесен приговор бывшему руководителю коммерческой организации, обвиняемого в мошенничестве в отношении дольщиков. Установлено более 240 млн рублей ущерба, злоумышленник получил два года и десять месяцев лишения свободы.

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