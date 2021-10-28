Бишкек, , 10:49 — REGNUM Киргизская сторона предложила России восстановить прерванное из-за пандемии железнодорожное пассажирское сообщение. Об этом сообщили 28 октября в пресс-службе министерства иностранных дел, внешней торговли и инвестиций республики.

Пассажирский поезд Вадим Анохин

В Бишкеке предложили дважды в неделю отправлять пассажирский поезд в Москву, раз в неделю — в Казань, раз в восемь дней — в Новосибирск. Поезда из Киргизии идут в Россию через Казахстан, потому переговоры Бишкек ведёт и с Нур-Султаном.

«Киргизская сторона представила график железнодорожных рейсов в Российскую Федерацию в том случае, если будет достигнута договоренность о снятии ограничений», — сообщили в пресс-службе МИД Киргизии ТАСС.

В настоящее время в связи с распространением коронавируса наземный и железнодорожный транспорт не может следовать по территории Казахстана. Граждане Киргизии, включая трудовых мигрантов, добираются в Россию самолётами. При этом грузовое железнодорожное сообщение Россия и Киргизия не прерывали.

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