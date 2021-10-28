Донецк, 28 октября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Посёлок Минеральное вблизи города Ясиноватая обстрелян украинскими силовиками. Об этом сообщил 28 октября представитель Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Цуканов М.В Флаг ДНР

Он отметил, что в 7:00 по местному времени (совпадает с московским) по посёлку Минеральное было выпущено восемь снарядов калибром 152 мм. Обстрел производился со стороны Вооружённых сил Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские силовики захватили контроль над селом Старомарьевка в ДНР. Глава республикиДенис Пушилин заявил, что освободить его мирным способом крайне проблематично.

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