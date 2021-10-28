Вашингтон, 28 октября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Звезду TikTok Али Нассар Абулабана (наиболее известен как JinnKid) арестовали по обвинению в убийстве собственной жены. Об этом 28 октября сообщает издание Kotaku.

Убийство

По имеющейся информации, блогер и его жена находились в процессе расторжения брака. Абулабан застрелил не только её, но и её предполагаемого любовника.

После совершения преступления блогер забрал свою дочь из школы, где его и задержали. Полиция считает, что мужчина сам позвонил в службу экстренной помощи и заявил об убийствах.

Добавим, что Али Нассар Абулабан стал популярен в соцсети TikTok благодаря роликам из серии «Skyrim в реальной жизни». Сейчас у него почти миллион подписчиков.