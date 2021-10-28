Красногорск, 28 октября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. АСЕАН и Россия достигли существенных результатов по итогам 30-летнего сотрудничества. Об этом 28 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите Россия — АСЕАН.

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«Укрепление связей с Ассоциацией и её государствами-членами всегда было и остаётся одним из приоритетов внешней политики России», — заявил Путин.

«В этом году мы отмечаем 30-летний юбилей официальных отношений между нашей страной и АСЕАН. Эти отношения, как отфиксировано в совместном заявлении, принятом на саммите Россия-АСЕАН в Сингапуре в 2018 году, носит подлинно стратегический характер. Это подтверждает накопленный опыт стратегического сотрудничества и солидный пакет договорённостей в политической, экономической, социальной и других сферах», — указал он.