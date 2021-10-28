Чикаго, США, 28 октября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

(сс) mark6mauno Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс»

В составе «Торонто» шайбы забросили нападающие Джон Таварес, Давид Кемпф и Вильям Нюландер. У «Чикаго» отличились форварды Кирби Дак и Алекс Дебринкэт.

На сегодняшний день «Торонто» занимает 12-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды семь очков. «Чикаго» идёт на 15-м месте в Западной конференции с двумя очками.

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