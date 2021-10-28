Число заражений COVID-19 в Костромской области продолжает расти
Кострома, 28 октября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Костромская область вновь обновила рекорд по заражениям коронавирусом, за сутки выявлено 192 новых случая. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Максимальные значения по заболеваемости фиксируются третью неделю подряд. 6 октября 2021 года COVID-19 диагностировали у 141 костромича. С этого момента суточное число заражений не снижалось.
Из-за продолжения четвёртой волныкоронавирусав области введен ряд ограничений — в некоторые общественные места горожан пускают исключительно по QR-кодам, возвращена самоизоляция для непривитых пенсионеров с 60 лет, некоторым организациям предписано привить 80% сотрудников, в период нерабочих дней рестораны и кафе закроются на ночь, гостиницы будут заселять туристов только при наличии QR-кодов иПРЦ-тестов.