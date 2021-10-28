Москва, 28 октября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Сотрудники полиции во время рейда на территории Новой Москвы пресекли более 400 нарушений, сообщает 28 октября телеканал «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Особое внимание было уделено микрорайонам возле станции метро «Прокшино», откуда поступили жалобы жителей на нелегальных мигрантов, нарушающих общественный порядок. Там начали круглосуточное дежурство усиленные отряды полиции.

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«Сотрудниками столичной полиции на систематической основе проводятся мероприятия в Троицком и Новомосковском административном округе. Направлены на пресечение нарушений в том числе миграционного законодательства. Особое внимание уделяется территориям, прилегающим к станциям метро «Прокшино», — заявил в сюжете руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

В материале отмечается, что сотрудники расположенного возле жилых кварталов агрокомплекса зачастую арендуют квартиры с нарушениями законодательства. Там появляются «резиновые квартиры», в которых проживают более десяти человек. В связи с этим к помощи жителям подключилась налоговая служба, поскольку виновниками потока мигрантов в ЖК становятся собственники квартир, которые сдают недвижимость людям без документов.