Москва, 28 октября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комиссии по регламенту проработать вопрос удаленной работы депутатов, по той или иной причине не желающих вакцинироваться от коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Есть предложение поручить комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы на ближайший Совет, который состоится 8 ноября, а затем, если потребуется вынести этот вопрос на пленарное заседание Госдумы — выработать предложения, которые позволили бы тем депутатам, которые не приемлют вакцины и по каким-то причинам не делают прививку, работать на «удаленке», знакомиться с работой парламента в реальном режиме времени у нас сейчас есть возможность, и проработаем возможность озвучивания его позиции либо через фракцию, либо через комиссию по регламенту», — сказал Володин в ходе заседания.

Он призвал парламентариев «быть ответственными перед нашими гражданами, перед страной и сделать все, чтобы парламент был работоспособный».

«В течение всего ноября будет идти работа над бюджетом, затем подготовка его ко второму чтению, к третьему, да и не только бюджет — другие законы. Если только остановится работа парламента, представьте, какие последствия могут ожидать страну — у нас все с вами завязано на принятии законов», — привел он аргументы.

«Мы должны с вами понимать, что решение надо вырабатывать, нельзя глаза закрывать, авось пронесет — не пронесет. Мы с вами видим, что каждый день наши коллеги-депутаты оказываются на больничной койке. Многое зависит от вас, давайте примем это решение, обсудив его, но принимать придется. Каким оно буде — решать вам», — добавил Володин.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что не переболевших коронавирусом и отказывающихся от вакцинации — 37 депутатов Госдумы.