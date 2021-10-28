Луганск, 28 октября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа силовики Украины трижды обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 28 октября сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Также указывается в ходе обстрелов украинской стороной применялись миномёт калибром 120 мм и стрелковое оружие и добавляется, что были обстреляны подконтрольные ДНР населенные пункты Пришиб, Смелое и Голубовское.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября полпред России в Трёхсторонней контактной группе (ТГК) по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что новое обострение ситуации в Донбассе спровоцировала украинская сторона.