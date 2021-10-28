Тегеран, 28 октября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 27 октября принял участие в очередной встрече глав внешнеполитических ведомств государств — ближайших соседей Афганистана, состоявшейся в Тегеране. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Узбекистан

В сообщении внешнеполитического ведомства отмечается, что Камилов в ходе выступления отметил, что сегодня в Афганистане сложилась совершенно новая реальность.

«Создано Временное правительство, которое обладает всей полнотой власти и стремится получить международное признание», — отметил Камилов.

Он указал, что в обозримом будущем Афганистан будет оставаться важным фактором региональной безопасности, напрямую затрагивающим национальные интересы региональных стран, прежде всего, сопредельных государств.

«На современном этапе необходимо разработать постконфликтную стратегию в отношении Афганистана, в целях недопущения международной изоляции этой страны», — сказал Камилов.