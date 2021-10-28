Челябинск, 28 октября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В Челябинске памятник Александру Второму был установлен на Алом поле с нарушениями. Об этом пишут СМИ.

Император Александр Второй

Издания ссылаются на местного краеведа Юрия Латышева. Ранее он заявил журналистам, что получил ответ из комитета по охране объектов культурного наследия, и оказалось, что установка памятника не была согласована с чиновниками. А это было необходимо сделать, так как Алое поле является объектом культурного наследия.

Как сообщало ИА REGNUM, памятник стоит там с начала октября. В начале месяца его собирались открыть, но потом открытие отложили на неопределённый срок.