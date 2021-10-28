Вашингтон, 28 октября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Сети появилась информация о персонажах новой игры-файтинга от компании Warner Bros. Об этом 28 октября сообщает издание Eurogamer.

Цитата из мc « Рик и Морти» США Рик и Морти

Согласно утечке, геймеры смогут поиграть за Стивена из «Вселенной Стивена», Бэтмена, Харли Куинн, Финна и Джейка из «Времени приключений», Шегги из «Скуби-ду», Супермена, Чудо-женщину, Гэндальфа из «Властелина колец», Рика из «Рика и Морти», Багза Банни, а также Тома и Джерри. Warner Bros. оперативно удалила ролик с демонстрацией героев, чем фактически подтвердила правдивость списка доступных персонажей.

Ранее в Сети появилось множество сообщений о том, что Warner Bros. работает над игрой-файтингом в стиле Super Smash Bros. Рабочее название проекта — Multiversus.