Мурманск, 28 октября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали в Мурманской области вооруженного сторонника террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 28 октября в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Отмечается, что сторонник ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планировал по указанию зарубежных эмиссаров совершение террористических актов на военных объектах региона.

Во время задержания он оказал активное сопротивление и ответными действиями был уничтожен. Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет.

При обысках у него обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в семи регионах России 14 причастных к финансированию террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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