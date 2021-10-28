Париж, 28 октября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда провел пресс-конференцию по итогам переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном. Польский лидер подвел итоги их встречи и поделился своими впечатлениями. Об этом сообщает Polskie Radio.

Анджей Дуда

Так, Дуда заявил, что одним из элементов польско-французских отношений является укрепление военного и энергетического сотрудничества.

«Наше военное сотрудничество строится на факте принадлежности двух государств к НАТО. Как известно, Франция выступает за еще более тесное военное сотрудничество между странами Европейского союза, и Польша поддерживает это стремление», — указал польский лидер.

Президент Польши заявил, что Эммануэль Макрон также «понимает необходимость диверсификации источников газа странами ЕС». Он подчеркнул, что президент Франции разделяет его мнение об энергетической безопасности содружества, строительстве газопровода Baltic Pipe и обеспечении таким образом поставок газа на Украину и страны Прибалтики.

«Во время переговоров мы также поставили цель совместными усилиями избежать раскола в Европейском союзе. В Евросоюзе происходит разделение на «западную» и «восточную» ее части, и такая ситуация очень волнует как Варшаву, так и Париж», — заявил Дуда.

Президент Польши добавил, что «голос президента Франции, которая с января начинает председательство в Европейском союзе, будет лучше слышен по этому вопросу», и что проведенные переговоры «рисуют очень яркое будущее польско-французского сотрудничества».