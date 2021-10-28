Ташкент, 28 октября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указал на необходимость увеличения уровня переработки пряжи в кластерах с нынешних 50% до 70% в следующие два года. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

В сообщении говорится, что в связи с этим на совещании под председательством Мирзиёева 27 октября были анонсированы новые механизмы поддержки кластеров.

«Так, на приобретение оборудования для покраски тканей и производства смесовой ткани предусмотрены финансовые гранты от государства в зависимости от мощности предприятия. На кредитование таких проектов будет выделено еще 150 миллионов долларов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, новая кредитная линия с низкими ставками в размере 100 миллионов долларов будет открыта государством для поддержки экспорта предприятий, производящих крашеные ткани и готовую продукцию.

«Для кластеров и других текстильных предприятий, которые экспортируют не менее 80 процентов таких товаров, ставка социального налога устанавливается на уровне 1 процента сроком на три года вместо нынешних 12 процентов», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что таким предприятиям также будет предоставлена возможность платить налог на имущество с трехлетней отсрочкой.

«За счет этого в распоряжении предприятий будет оставаться не менее 500 миллиардов сумов (один доллар-10 700 сумов) в год», — отметили в пресс-службе президента Узбекистана.