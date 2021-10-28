Москва, 28 октября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Все задачи, реализуемые в рамках национальных проектов, обеспечены финансированием в достаточном объёме. Об этом 28 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

Kremlin.ru Антон Силуанов

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«Главная цель, главный приоритет бюджетной политики — это содействие достижению национальных целей. В этих целях произведена концентрация финансовых ресурсов на приоритетных мероприятиях и программах», — заявил Силуанов.

«Все задачи, реализуемые в рамках национальных проектов, послания президента обеспечены в полном объёме финансирования», — указал он.

По его словам, в 2022 году 3,7 трлн рублей, а в 2023 году — 4 трлн, и в 2024 году — 4,1 трлн рублей.

«Все задачи, поставленные президентом, в ключевом документе обеспечены ресурсами», — подчеркнул министр.