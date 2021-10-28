Барнаул, 28 октября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) на своей сессии, 28 октября, утвердили в первом чтении законопроект о бюджете региона на 2022 г. Как сообщает сайт парламентариев, в первом чтении депутаты рассматривают три основных параметра краевого бюджета.

Герб Алтайского края

По словам министра финансов края Данила Ситникова, доходы краевой казны запланированы на уровне 134,2 млрд рублей, расходы составят 141 млрд рублей, дефицит составит 6,7 млрд рублей.

«Единая Россия» уже подготовила свои предложения ко второму чтению бюджета. По словам заместителя руководителя фракции, председателя комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Антона Васильева, концептуально большая часть из них уже одобрена в правительстве края.

«Во время консультаций по бюджету мы с коллегами озвучили список наших предложений: это повышение зарплат, увеличение финансирования проектов местных инициатив. Также мы просим предусмотреть дотации на сбалансированность местных бюджетов и многое другое. Ко второму чтению мы будем уточнять объемы финансирования и источники», — рассказал Васильев.

Позицию фракции «Справедливая Россия — За правду» обнародовал депутат Александр Молотов:

«Закон о краевом бюджете на 2022 и плановый период — это главный финансовый документ региона, на основании которого наш край и его жители будут жить в течение всего следующего года. При этом бюджет самоценен не сам по себе как совокупность красивых (или не очень) цифр».

Как сообщало ИА REGNUM, проектом бюджета предусматривается развитие Алтайского края, строительство дорог и жилья в регионе, модернизация ЖКХ. Еще один важнейший акцент — повышение уровня жизни людей.

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