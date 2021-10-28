Белгородский облздрав прокомментировал скандал с отказом от госпитализации
Белгород, 28 октября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения Белгородской области прокомментировал скандал с отказом в госпитализации мужчины из посёлка Майский, который, по словам родственников перенёс клиническую смерть. В ведомстве считают, что пациенту было что скрывать.
Депздрав провёл служебную проверку действий сотрудников скорой помощи. Установлено что первый вызов поступил к диспетчерам 17 октября в 18:47, бригада прибыла к пациенту в 19:00. При осмотре больного выяснилось, что он «находится в бессознательном состоянии, зрачки — узкие, артериальное давление — 110/70, пульс — 120 ударов в минуту».
По данным ведомства, родственники мужчины и он сам отказались сообщить паспортные данные, поставить подпись в карте вызова, и настоятельно просили медиков не сообщать диагноз больного в полицию. Бригада уехала из квартиры пациента через полчаса, убедившись в стабильном состоянии пациента.
Повторный вызов к мужчине поступил в 23:31. Врачи предприняли попытку сердечно-лёгочной реанимации, однако в 00:27 была зафиксирована биологическая смерть пациента.
Как сообщало ИА REGNUM, родственники настаивают, что скончавшемуся мужчине поставлен диагноз острая коронарная сердечная недостаточность, а вскрытие не подтвердило наличие в крови каких-либо наркотических веществ.