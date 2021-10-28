Белгород, 28 октября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения Белгородской области прокомментировал скандал с отказом в госпитализации мужчины из посёлка Майский, который, по словам родственников перенёс клиническую смерть. В ведомстве считают, что пациенту было что скрывать.

(сс) Bru-nO Шприц

Депздрав провёл служебную проверку действий сотрудников скорой помощи. Установлено что первый вызов поступил к диспетчерам 17 октября в 18:47, бригада прибыла к пациенту в 19:00. При осмотре больного выяснилось, что он «находится в бессознательном состоянии, зрачки — узкие, артериальное давление — 110/70, пульс — 120 ударов в минуту».

«Данные симптомы являются характерными для пациентов при передозировке наркотических веществ. Сотрудниками врачебной бригады больному введён антидот. Через две минуты, под действием лекарства, больной пришёл в сознание, восстановилась частота дыхания, гемодинамическое состояние стабилизировалось. Родственникам и самому больному сотрудники врачебной бригады разъяснили диагноз, действие введённого пациенту лекарства, а также сообщили, что в данном случае есть показания для госпитализации, так как возможны осложнения. Пришедший в сознание пациент категорически отказался от госпитализации», — говорится в официальном заявлении.

По данным ведомства, родственники мужчины и он сам отказались сообщить паспортные данные, поставить подпись в карте вызова, и настоятельно просили медиков не сообщать диагноз больного в полицию. Бригада уехала из квартиры пациента через полчаса, убедившись в стабильном состоянии пациента.

Повторный вызов к мужчине поступил в 23:31. Врачи предприняли попытку сердечно-лёгочной реанимации, однако в 00:27 была зафиксирована биологическая смерть пациента.

«По результатам проведенной служебной проверки установлено, что медицинская помощь, оказанная медработниками врачебных бригад скорой помощи на догоспитальном этапе, соответствует стандартам, утвержденным Минздравом РФ. Также сообщаем, что, если врач бригады скорой медицинской помощи Р. примет решение подать судебный иск о защите чести и достоинства в отношении лиц, распространивших недостоверную информацию, департамент здравоохранения окажет ему юридическую помощь», — заявили в департаменте здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, родственники настаивают, что скончавшемуся мужчине поставлен диагноз острая коронарная сердечная недостаточность, а вскрытие не подтвердило наличие в крови каких-либо наркотических веществ.