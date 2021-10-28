Москва, , 10:25 — REGNUM Зарядка имеет большое значение для хорошего самочувствия особенно в период распространения ОРВИ, гриппа и коронавируса. Физкультура и спорт укрепляют организм человека, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора

Александр Родченко. Утренняя зарядка

В ведомстве отметили, что утренняя гимнастика — важнейший вид самостоятельных занятий. Зарядку необходимо делать всем людям, независимо от возраста и вида деятельности.

Зарядка вырабатывает привычку заботиться о своем здоровье, активизирует все процессы в организме, укрепляет сердце и лёгкие, улучшает подвижность суставов, повышает работоспособность и т. д.

Как сообщало ИА REGNUM, после вакцинации от коронавируса надо внимательно отнестись к своему здоровью.

Читайте подробнее: Роспотребнадзор дал советы, как себя вести после прививки от COVID-19