Ростов-на-Дону, 28 октября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Ростовское правление Федеральной антимонопольной службы России выявило сговор при определении подрядчика на закупку по реконструкции моста на улице Малиновского, что привело к созданию преимущественных условий АО «Ростовавтомост» для участия в торгах. Об этом ИА REGNUM сообщили в антимонопольном ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Ворошиловский мост

Установлено, что сотрудники министерства транспорта Ростовской области и администрации Ростова-на-Дону проводили переговоры с АО «Ростовавтомост» в период подготовки и проведения аукциона. В документацию вносились изменения в соответствии с пожеланиями организации, которая стала единственным участником и победителем торгов.

В результате был нарушен п. 4 ст. 16 закона «О защите конкуренции».

ИА REGNUM сообщало, что стоимость реконструкции моста составила 3,2 млрд рублей. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Объект власти обещают сдать к концу декабря 2021 года, как это прописано в контракте.