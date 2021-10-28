Саратов, , 10:23 — REGNUM В Саратовской области установлен новый антирекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. Так, за прошедшие сутки подтвердили 510 случаев инфицированния, накануне заболели 498 человек. Об этом сообщает 28 октября региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В больнице

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Из числа новых инфицированных пневмония диагностирована у 180 пациентов, с признаками ОРВИ — 322 человека, у восьми — бессимптомное течение заболевания.

Всего по состоянию на 28 октября в регионе зарегистрирован 99 741 случай заражения. Выздоровели с начала наблюдения 88 756 человек, из них за сутки — 389 пациентов.

Наибольшее количество заболевших за минувший день подтвердили в Саратове — 258 случаев, остальные — в других районах области. Большинство инфицированных жителей в возрасте старше 60 лет — 149 человек, до 20 лет — 71 пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области в связи с возросшим уровнем заболеваемости COVID-19 подхватили 3% переписчиков населения.

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