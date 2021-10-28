Нижний Тагил, Свердловская область, 28 октября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Свердловской области полиция оцепила здания четырёх торговых центров, проводится эвакуация. Информация об этом появилась в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

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Силовики оцепили ТЦ «Квадрат», «Кит», «Мегамарт» и ЦУМ «Малина», делятся очевидцы в соцсетях. На месте работают машины МЧС, скорой помощи и полиции.

По предварительным данным, неизвестные сообщили о минировании зданий. По факту происшествия проводится проверка. В пресс-службе МВД по Свердловской области информацию пока не прокомментировали.

Как сообщало ИА REGNUM днём ранее, 27 октября, в регионе эвакуировали учеников лицея. Инцидент произошёл в одном из образовательных учреждений Екатеринбурга. Причиной стало распыление перцового баллончика одним из обучающихся.