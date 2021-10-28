Вашингтон, , 10:21 — REGNUM «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Александр Овечкин Michael Miller

В составе «Вашингтона» шайбы забросили российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

В составе «Оттавы» отличились форварды Адам Эрни, Робби Фаббри и Дилан Ларкин. Российский нападающий Владислав Наместников отметился результативной передачей.

На сегодняшний день «Детройт» занимает пятое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды девять очков. «Вашингтон» идёт на втором месте в Восточной конференции с 11 очками.

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