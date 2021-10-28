Ярославль, 28 октября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В Ярославской области пройдёт укрупнение налоговых инспекций. Об этом сообщил руководитель управления УФНС России по Ярославской области Дмитрий Яковицкий.

Nalog.ru В налоговой инспекции

1 ноября 2021 года будут функционировать четыре налоговые инспекции. Не изменится зона обслуживания межрайонной ИФНС России № 5.

Межрайонная ИФНС России № 9 будет обслуживать налогоплательщиков Дзержинского, Заволжского и Ленинского районов Ярославля. Межрайонная ИФНС России № 7 возьмёт на себя обслуживание Ярославского, Некрасовского муниципальных районов, города Ростова, Ростовского, Гаврилов-Ямского и Борисоглебского муниципальных районов, городского округа Переславль-Залесский. Рыбинск и все остальные районы будет обслуживать Межрайонная ИФНС России № 3.

Сейчас в регионе 10 налоговых инспекций.