Кострома, 28 октября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В Костроме откроют два новых пункта вакцинации от COVID-19, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Прививка

С 29 октября прививочный пункт заработает в торговом центре «Стометровка». С понедельника по пятницу врачи примут людей с 16 до 19 часов, в выходные дни — с 11 до 14 часов.

Передвижной комплекс на Сусанинской площади также будет работать ежедневно — в будние дни с 10 до 17 часов, в субботу и воскресенье с 11 до 14 часов.

Всего в Костромском регионе развернуто 56 прививочных пунктов, в областном центре кроме медицинских организаций сделать прививку от коронавируса можно в четырёх ТЦ — «Коллаже», «РИО», «Галерее» и «Солнечном». Пункты вакцинации в этих местах перешли на ежедневный режим работы, их расписание уже опубликовано.