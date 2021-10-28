Ташкент, , 10:20 — REGNUM Соглашение о стратегическом партнерстве планируют подписать ПАО Газпром, министерство энергетики Узбекистана и Государственный комитет по геологии республики. Об этом сообщает Подробно.уз.

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Журналисты издания сообщают, что 27 октября председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов обсудили вопросы взаимодействия сторон.

«Стороны выразили удовлетворение ходом сотрудничества в области энергетики, обсудили текущие и перспективные вопросы взаимодействия, в том числе совместные проекты по добыче газа на месторождениях республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основным партнером Газпрома в Узбекистане является компания «Узбекнефтегаз», представители которой занимаются разведкой, добычей, переработкой, транспортировкой, хранением и реализацией нефти и газа. В 2017 году компании заключили Соглашение о стратегическом сотрудничестве.