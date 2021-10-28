Манчестер, Великобритания, , 10:19 — REGNUM Приключенческий экшен Death's Door выйдет на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5. Об этом сообщалось 28 октября в рамках онлайн-презентации игр State of Play.

Death's Door Скриншот с YouTube

Релиз Death's Door на консолях семейства PlayStation состоится 23 ноября 2021 года. В этот же день игра выйдет и на Nintendo Switch.

Добавим, что Death's Door рассказывает о вороне из царства мёртвых, которая занимается сбором душ. Когда одну из душ похищает неизвестный, ей приходится отправиться в опасное приключение, чтобы вернуть пропажу.

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