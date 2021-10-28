Москва, 28 октября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Аппарат Госдумы обязан вакцинироваться от коронавируса, комиссия Госдумы по регламенту обсудит предложения по работе для невакцинировавшихся депутатов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Володин

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"Приняли решение по аппарату и по помощникам… Государственные служащие должны сделать прививки. По-другому не получится. Это служба, у них специальная пенсия, у них обеспечение здоровья в специальной поликлинике, больнице. Надо понимать ответственность. Без прививки, без антител не могут эффективно исполнять свои обязанности», — заявил Володин.

По словам Володина, вчера коронавирусом заболел депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов, сегодня — Сергей Шаргунов (КПРФ).

Володин предложил также ввести обязательную вакцинацию для депутатов Госдумы. Его поддержал глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров («Единая Россия»).

«Я не пущу ни одного человека отстаивать поправки, если у него не будет вакцинации или он не переболел. Я не готов поставить под угрозу членов комитета», — сказал Макаров.

В ходе дискуссии Володин предложил комиссии по регламенту обсудить предложение по работе депутатов, которые отказываются от прививки, работать на «удаленке».