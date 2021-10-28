Кандалакша, Мурманская область, , 10:24 — REGNUM В Мурманской области ликвидирован местный житель — сторонник террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который готовился к совершению терактов на военных объектах региона. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности (ФСБ).

ФСБ Securitylab.ru

Местный житель, который планировал по указанию зарубежных эмиссаров совершение террористических актов на военных объектах региона, был ликвидирован во время задержания, в момент извлечения им самодельного взрывного устройства из заранее оборудованного на окраине Кандалакши тайника.

«Он попытался оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и ответными действиями был уничтожен, — пояснили в ФСБ. — Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет».

В результате обысков по адресам проживания и временного пребывания мужчины и осмотра места происшествия обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы различного калибра, а также средства конспиративной связи. Это подтверждает намерения нейтрализованного террориста по совершению террористических актов.