Москва, 28 октября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Планируется выпуск облигаций ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) на 100 млрд рублей, сообщает 28 октября официальный сайт правительства России.

Government.ru Виктория Абрамченко

О решении наблюдательного совета «РЭО», одобрившего программу выпуска, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Она рассказала, что часть из более чем 800 объектов, создание которых планирует оператор до конца 2024 года, будет строиться на деньги, полученные от облигаций.

По мнению Абрамченко, зелёные облигации являются необходимым инструментом в сфере ТКО.

«Для выполнения целей нацпроекта «Экология» мы должны привлечь в отрасль порядка 350 млрд рублей инвестиций, — прокомментировал планы гендиректор ППК Денис Буцаев. — Для привлечения частных денег «РЭО» готовится осуществить выпуск облигаций на общую сумму 100 млрд рублей».

По его словам, финансирование инвестиционных проектов средствами, привлечёнными за счёт выпуска облигаций ППК «РЭО», позволит обеспечить до конца 2024 года создание объектов по обработке ТКО мощностью до 6,9 млн т в год и объектов по утилизации мощностью до 2,3 млн т в год.