Джакарта, , 10:14 — REGNUM Полиция Индонезии перекрыла ряд дорог в результате демонстрации студентов и рабочих вокруг государственного дворца в Джакарте, сообщает Kompas.

Протест OpenClipart-Vectors

Полиция протянула колючую проволоку, чтобы перекрыть два участка дороги. Офицеры также подготовили бронетранспортеры.

Участники протестов считают, что президент не смог улучшить благосостояние людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности 1955 солдат и сотрудников полиции в Индонезии направили для обеспечения безопасности президентского дворца во время акции протеста в Джакарте.

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